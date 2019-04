PSL de Bolsonaro já pensa em prévias para candidato à Prefeitura de SP

São Paulo — Depois de saltar da condição de nanico para o maior partido da Câmara, o PSL, partido do presidente do Jair Bolsonaro, já mapeia potenciais candidatos à Prefeitura de São Paulo. São citados a deputada e líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann, a deputada estadual Janaína Pascoal e o apresentador José Luiz Datena, que recebeu um convite para se filiar ao partido. Segundo o senador Major Olímpio, presidente do PSL paulista, a sigla pode realizar prévias para definir um nome.

“Nosso esforço é para lançar candidaturas em todos os municípios. É orientação do diretório nacional”, disse Major Olímpio. Por uma determinação da Executiva, todos as convenções municipais terão de ser submetidas ao diretório estadual. “Há uma corrida da classe política para se apropriar da marca PSL nas cidades”, disse Olímpio.

Após apoiar João Doria (PSDB) na eleição de 2016 na capital, o PSB já articula a candidatura do ex-governador Márcio França, que mudou o domicílio eleitoral para a cidade. “A candidatura a prefeito precisa ter um peso, se não ela atrapalha”, disse o presidente do PSB, Carlos Siqueira. PCdoB e PDT também cogitam lançar candidaturas a prefeito.

O ex-vereador Andrea Matarazzo (PSD), que foi candidato a vice-prefeito na chapa de Marta Suplicy (MDB) em 2016, vai ser o cabeça de chapa em 2020. O MDB não descarta lançar o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.