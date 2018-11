PSL busca formar blocos com DEM, PSDB e outros partidos, diz Hasselmann

Camila Turtelli e Felipe Frazão, do Estadão Conteúdo

Brasília – A jornalista Joice Hasselmann, eleita deputada federal pelo PSL de São Paulo, disse que o partido está buscando a formação de blocos com outros partidos. Ela sinalizou que DEM, PSDB e PRB estariam inclinados a se unir à legenda do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

Segundo ela, oito outros partidos já estariam em conversa com a deputada eleita que disse estar articulando o movimento.

Joice chegou na tarde desta quarta-feira, 21, para a reunião dos eleitos do PSL em um hotel em Brasília. A pauta do encontro é extensa e os políticos devem debater inclusive sobre o posicionamento do partido em relação à presidência da Câmara.

Joice disse que o partido pode tanto indicar um nome próprio como apoiar um quadro de outra legenda. “Vamos discutir também a participação em comissões. Bia Kicis (PRP-DF) deve concorrer à presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)”, disse. A comissão é considerada a mais importante da Casa.