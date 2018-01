PSDB marca para março prévia que definirá candidato ao Planalto

São Paulo – O PSDB fará uma prévia no dia 4 de março com seus filiados para decidir o candidato do partido à Presidência da República na eleição de outubro deste ano, informou a assessoria do secretário-geral da legenda, deputado Marcus Pestana (MG).

Até o momento já manifestaram desejo de ser o candidato tucano ao Palácio do Planalto o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que também preside o partido, e o prefeito de Manaus e ex-senador, Arthur Virgílio.

O prefeito de São Paulo, João Doria, chegou a se movimentar como presidenciável no ano passado, embora jamais tenha admitido publicamente a intenção de disputar o Planalto, mas mais recentemente tem sido apontado como possível candidato à sucessão de Alckmin no governo paulista. Ele se elegeu à prefeitura como afilhado político do governador.

Alckmin é visto como amplo favorito para ser o candidato do partido ao Planalto e já tem adotado discurso nacional, principalmente em suas publicações em redes sociais. Virgílio, apesar do status de azarão, tem insistido que é o único nome tucano capaz de vencer a disputa e feito críticas a Alckmin.

O prefeito manauara também tem insistido na realização de debates com Alckmin antes das prévias e quer ao menos dois duelos com o governador paulista: um em São Paulo, outro em Manaus.