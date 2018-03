PSDB, DEM e centro estarão unidos em outubro, diz deputado tucano

Brasília – O secretário-geral do PSDB, deputado Marcus Pestana (MG), afirmou nesta quinta-feira, 8, que o cenário eleitoral está indefinido, mas defendeu que tucanos e democratas estejam juntos na eleição de outubro.

“Eu não tenho muita certeza sobre o que vai acontecer em outubro, mas tenho certeza que o PSDB, o DEM e o centro democrático e reformista estarão unidos para que o Brasil não caia nas mãos de políticas irresponsáveis”, disse.

Para o tucano, antes de discutir nomes, é preciso discutir uma agenda para o País. As declarações de Pestana foram dadas durante a convenção nacional do DEM, que vai lançar o nome do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), ao Palácio do Planalto.

Nos últimos dias, Maia tem feito um discurso de distanciamento do PSDB e reiterado que o partido não vai apoiar, pelo menos num primeiro momento, a candidatura do tucano Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, à Presidência.

Antes de começar o seu discurso, Pestana afirmou que estava no evento representando Alckmin, que está em viagem fora do País.