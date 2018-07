PSD fecha apoio a Alckmin, que encaminha conversas com centro

São Paulo – O PSD, partido do ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, fechou apoio ao pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, na eleição de outubro deste ano e o tucano já tem praticamente certo o apoio de pelo menos outras três legendas – PPS, PV e PTB -, disse o secretário-geral tucano, deputado Marcus Pestana (MG).

“Já temos uma aliança de cinco partidos a caminho. É a única candidatura que tem isso”, disse Pestana à Reuters por telefone. “Já estamos mais ou menos com um quinto do tempo de TV assegurado, o que já dá uma boa base”, disse o secretário-geral do PSDB.

Pestana disse que Alckmin e o PSDB seguem conversando com outras legendas, como o DEM, que tem como pré-candidato o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ), mas que vem mantendo conversas com outras pré-candidaturas, como a de Ciro Gomes, do PDT.

De acordo com Pestana, o acordo com o PSD incluiu o acerto de que o PSDB apoiará candidatos da legenda aliada nos Estados, como por exemplo no Rio Grande do Norte, onde Robinson Faria tentará a reeleição como governador. No Rio de Janeiro, onde o PSD tem a pré-candidatura de Índio da Costa – vice na chapa presidencial tucana encabeçada por José Serra em 2010 quando integrava o DEM – as conversas ainda estão em andamento.

O secretário-geral do PSDB disse que as tratativas com o PSD, com os outros três partidos já praticamente acertados e com potenciais novos aliados ainda não têm abordado a vaga de vice na chapa de Alckmin.

“O vice só será objeto de definição na hora que tivermos a visão global da aliança”, disse Pestana.

De acordo com pesquisa CNI/Ibope divulgada no mês passado, Alckmin tem entre 4 e 6 por cento das intenções de voto para presidente na eleição de outubro. O tucano tem minimizado a importância das pesquisas neste momento e afirmado que a situação sofrerá alterações quando a campanha começar oficialmente em agosto.

Sobre alianças, o presidenciável tucano já havia dito também que tinha conversas avançadas com quatro partidos e o ex-governador de Goiás Marconi Perillo, que é o coordenador político da campanha de Alckmin, havia citado PSD, PTB, PV e PPS como aliados potenciais que estavam bem encaminhados.

Alckmin também tem buscado atrair para sua candidatura partidos do chamado centro político – entre eles DEM, PP e Solidariedade.