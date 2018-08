PSC retira candidatura e Paulo Rabello será vice na chapa de Alvaro Dias

São Paulo – O PSC retirou a candidatura do ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Paulo Rabello de Castro à Presidência da República e acertou que ele será vice na chapa do pré-candidato do Podemos, senador Alvaro Dias, informaram representantes dos dois partidos nesta quarta-feira.

O acerto foi feito após uma reunião na sede do PSC em Brasília. A candidatura de Paulo Rabello havia sido formalizada em convenção realizada pela legenda no mês passado.

“Começamos uma conversa nesta semana, a pedido do senador Alvaro Dias, conversou com o Paulo Rabello. Paulo Rabello apresentou uma carta ao partido solicitando que o partido o liberasse da candidatura a presidente para compor uma chapa de vice-presidente com o senador Alvaro Dias”, disse a jornalistas em Brasília o presidente do PSC, Pastor Everaldo.

“Reunimos a Executiva então hoje e depois de um grande debate sobre os programas que defendemos em conjunto ficou acertado então o que nós anunciamos agora neste exato momento, que esta chapa a partir de agora Alvaro Dias presidente e Paulo Rabello vice-presidente”, acrescentou.

A candidatura de Dias, que é senador pelo Paraná, ao Palácio do Planalto deverá ser formalizada no próximo sábado em convenção nacional do Podemos, que acontecerá em Curitiba.