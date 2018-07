PSC oficializa candidatura de ex-presidente do BNDES ao Planalto

São Paulo – O PSC realiza nesta sexta-feira, 20, ao meio-dia, a convenção nacional do partido para oficializar a candidatura do economista Paulo Rabello de Castro à Presidência. O evento será em um hotel em Brasília.

Ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), onde atuou de junho de 2016 e maio de 2017, Rabello de Castro ainda não fechou o candidato a vice na chapa.

No sábado, dia 21, o economista vai participar, no Rio, do lançamento das candidaturas do ex-juiz federal Wilson Witzel ao governo do Estado e do presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, ao Senado. Também será apresentada a lista dos candidatos a deputado estadual e federal da legenda.