PSC não considera apoiar outro candidato que não Rabello

São Paulo – O presidente do PSC, Pastor Everaldo, afirmou ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que seu partido não considera apoiar outro candidato ao Palácio do Planalto e que qualquer discussão para uma composição levará em conta ideias alinhadas às do partido.

De acordo com ele, a ideia é seguir com a candidatura de Paulo Rabello de Castro até o final da disputa, a exemplo do que ele próprio fez na última corrida presidencial.

“Ninguém me procurou. Em matéria de apoio, nós só receberemos. Iremos considerar pessoas que tenham ideias semelhantes às nossas. Assim como eu em 2014, Paulo Rabello vai até o final”, declarou.

O ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) figurou com 0,1% das intenções de voto na pesquisa da CNT/MDA divulgada na segunda-feira.

“Isso é coisa de momento e ele não é tão conhecido ainda, daqui a pouco ele tá jantando todo mundo, a hora que a população passar a conhecer”, avaliou.