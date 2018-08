Brasil e EUA mantêm taxas de juros

Brasil e Estados Unidos cumpriram o que esperavam os investidores e mantiveram as taxas básicas de juros nesta quarta-feira. No Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve os juros em 6,5%. Foi a terceira manutenção seguida da Selic após 12 cortes seguidos. A taxa segue assim em seu menor patamar desde que passou a ser usada como referência em 1996. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manteve a taxa na faixa entre 1,75% e 2% e deixou a taxa de desconto inalterada em 2,5%. A decisão foi tomada de forma unânime. No comunicado da decisão, o banco central afirmou nesta quarta-feira que espera manter o gradualismo na elevação de juros, já que os aumentos são “consistentes com a expansão sustentada da atividade econômica, condições fortes do mercado de trabalho e inflação próxima da meta simétrica de 2%”.

Fachin pela celeridade

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), indicou na terça-feira que seria melhor que a corte definisse a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes do prazo final para o registro de candidatura, que é dia 15 de agosto. Fachin encaminhou ao plenário do STF um pedido de liminar apresentado pela defesa do petista que deseja garantir que ele seja colocado em liberdade. Questionado nesta quarta por jornalistas se o ideal seria definir a situação de Lula antes do fim de agosto, no registro da candidatura, ao que o ministro do STF respondeu: “eu acho que sim”. Em seguida, Fachin foi perguntado se a corte deveria decidir antes do dia 15 — prazo final para o registro das candidaturas —, e ele afirmou que isso depende de quem faz a pauta da corte, que é a presidente do STF, Cármen Lúcia. O ministro do STF afirmou ainda que em matéria eleitoral toda a celeridade é importante para não deixar “dúvida” no procedimento. O ex-presidente lidera as pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República, mesmo estando preso desde abril no processo do triplex do Guarujá.

PSB fecha com PT

Em mais uma derrota para o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, o PSB vai anunciar a neutralidade no 1º turno da disputa pelo Palácio do Planalto. O partido fechou um acordo com o PT nesta quarta-feira, 1º, e se comprometeu a não apoiar nenhum presidenciável na primeira parte da corrida eleitoral. Sem aliança com outros partidos, Ciro terá apenas 5% do horário eleitoral – cerca de 36 segundos em cada bloco de 25 minutos. A Executiva Nacional do PT confirmou que anunciará hoje os termos do acordo com os socialistas. A candidatura da vereadora do Recife Marília Arraes ao governo de Pernambuco já foi retirada, por 17 votos a 8, em reunião da cúpula petista.

“Cabra marcado”

Isolado na corrida pela Presidência da República e após seu mais recente revés na busca por alianças, com o acordo entre PSB e PT pela neutralidade dos socialistas no primeiro turno da disputa, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) declarou nesta quarta-feira, 1, que sabia que, ao entrar na disputa, seria um “cabra marcado para morrer”. “Quando eu entrei nessa luta eu sabia bastante bem que eu era um cabra marcado para morrer. Trabalham juntos para me isolar o PMDB do Michel Temer, o PSDB do Geraldo Alckmin e o PT do Lula. Devo ter alguma coisa bem interessante para mostrar ao povo”, afirmou o presidenciável, em sabatina no canal a cabo Globonews.

General Perdoado

O presidente do Clube Militar, general da reserva Hamilton Mourão (PRTB), voltou a ser cogitado como candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro (PSL). Mourão disse que dirigentes do PSL se reuniram com o presidente do partido, Levy Fidelix, na manhã desta terça-feira, 31, em São Paulo, para tratar do assunto. O nome do militar havia deixado de ser considerado para a chapa de Bolsonaro depois que ele disse ao jornal O Estado de S. Paulo considerar “meio boçal” o radicalismo de alguns apoiadores do candidato. Segundo Mourão, por sua vontade, a aliança já estaria fechada, mas ainda há algumas “questões de partido” a serem acertadas entre Bolsonaro e Levy, também pré-candidato à Presidência, de acordo com o Estadão.

PSC com Dias

O PSC retirou a candidatura do ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Paulo Rabello de Castro à Presidência da República e acertou que ele será vice na chapa do pré-candidato do Podemos, senador Alvaro Dias, informaram representantes dos dois partidos nesta quarta-feira. O acerto foi feito após uma reunião na sede do PSC em Brasília. A candidatura de Paulo Rabello havia sido formalizada em convenção realizada pela legenda no mês passado.

EUA ganham de um lado…

Dados oficiais divulgados pela União Europeia mostraram que as importações de soja dos Estados Unidos pela União Europeia aumentaram 283% no início da nova campanha de comercialização. O aumento das importações europeias nas cinco primeiras semanas do ano comercial 2018/19, para cerca de 360.000 toneladas, ocorreu com os compradores aproveitando uma queda acentuada nos preços, após o presidente americano, Donald Trump, ter fechado um acordo com europeus para evitar uma disputa comercial. Pouco mais de um terço das importações de soja da UE veio dos Estados Unidos. No mesmo período do ano passado, elas representavam menos de 10%.

…e Brasil perde de outro

No mesmo período analisado, os volumes de soja importada do Brasil —maior exportador global— caíram 28,6%, para 514.000 toneladas. O maior comprador da soja brasileira continua sendo a China, principal “rival” dos Estados Unidos na batalha comercial, e que impôs tarifas sobre a soja americana. As importações de farelo de soja dos Estados Unidos pela UE também dispararam para 184.700 toneladas, versus apenas 5.400 toneladas no mesmo período do ano anterior, mesmo com o Brasil – principal fornecedor do produto aos europeus – respondendo pelo maior volume fornecido. As importações de farelo brasileiro somaram 543.000 toneladas, queda de 21% ante o mesmo período do ano passado.

Oposição questiona, e conflitos tomam Zimbábue

A Comissão Eleitoral do Zimbábue anunciou a conquista da maioria dos assentos do Parlamento pela sigla governista Zanu-PF. A vitória, porém, foi contestada por membros da oposição, que convocaram manifestações nas ruas do país. Os apoiadores entraram em confronto com o Exército, e cenas de violência foram vistas nas principais ruas centro de Harare, capital do país. Ao menos três pessoas foram mortas, e dezenas ficaram feridas. Em seu Twitter, o candidato de oposição Nelson Chamisa acusou a comissão de divulgar os resultados da eleição parlamentar antes para preparar a população para uma vitória de Mnangagwa na disputa pela Presidência. “A estratégia tem como objetivo preparar o Zimbábue mentalmente para aceitar resultados presidenciais falsos. Nós temos mais votos do que ED (Emmerson Dambudzo). Nós ganhamos o voto popular e vamos defendê-lo”, escreveu.

Trump pede fim de investigação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o procurador-geral Jeff Sessions encerre a investigação federal que apura se sua campanha presidencial trabalhou com a Rússia para influenciar o resultado da eleição norte-americana de 2016. Em seu Twitter, o líder americano afirmou, nesta quarta-feira, que a investigação do procurador especial Robert Mueller “é uma situação terrível e o procurador-geral Jeff Session deveria parar essa manipulada caça às bruxas agora mesmo”. Ontem, o ex-chefe de campanha de Trump, Paul Manafort, foi à Corte para o primeiro dia de seu julgamento. Ele enfrenta 18 acusações de atividade criminosa, incluindo fraude bancária e fiscal, e de ter participado da uma interferência russa nas eleições dos Estados Unidos, em 2016.