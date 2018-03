Prova para tirar CNH terá duas balizas a partir de junho

São Paulo – Quem for tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir de junho passará por uma prova mais difícil: serão exigidos dois tipos de baliza, em vez de um, como é agora.

Segundo uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o exame de baliza para habilitação na categoria B, será composto de duas manobras: uma de estacionamento paralelo ao meio-fio, e, a outra, uma simulação de estacionamento em garagem:

As outras especificações continuam as mesmas: o espaço para manobra deve ser correspondente ao tamanho total do carro mais 40%, tanto na largura quanto no comprimento.

O tempo máximo para fazer cada manobra é de 5 minutos, e cada candidato tem até três tentativas.

Mudanças também na renovação

Além das regras de baliza, a resolução do Contran também alterou as exigências para quem vai renovar o documento: a partir de junho, será necessário fazer um curso de aperfeiçoamento e uma prova teórica.

Anteriormente, só quem estava com a CNH vencida há mais de cinco anos precisava passar por um curso de atualização ou aperfeiçoamento. Agora, a exigência será obrigatória para todos que forem renovar a CNH.

O curso, com 10 horas-aula, poderá ser feito em entidades credenciadas no Departamento de Trânsito (Detran) no mesmo estado onde a CNH será renovada, ou por ensino à distância.