Protestos pelo Brasil marcam o dia do julgamento de Lula no TRF-4

São Paulo – Várias cidades do país realizaram manifestações contrárias e a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 24, dia do julgamento do petista no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.

Porto Alegre

Na manhã desta quarta-feira, uma embarcação com um grande ‘Pixuleco’, boneco inflável do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiário, foi abordada no Rio Guaíba. O barco estava posicionado na mesma direção do Tribunal Regional da 4ª Região e do Anfiteatro Pôr do Sol, onde estão os acampamentos dos movimentos sociais pró-Lula.

Ainda em Porto Alegre, um ato de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconteceu, por volta das 10h desta quarta-feira, no acampamento onde estão concentrados os simpatizantes petistas que se deslocaram ao Rio Grande do Sul para acompanhar o julgamento que ocorre no TRF-4. O acampamento reúne pessoas de todo o Brasil e até simpatizantes de outros países da América Latina.

São Paulo

Sob calor de 36°C, dois grupos anti-PT fizeram uma manifestação na Avenida Paulista, região central de São Paulo, defendendo a condenação e a prisão do ex-presidente. Com um caminhão de som e um pixuleco inflado em frente ao vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), manifestantes do grupo Revoltados On Line fizeram um show com músicas que satirizam os processos envolvendo Lula, como o do triplex no Guarujá, para um ainda pequeno grupo de simpatizantes que se aglomeram no local.

Ribeirão Preto

Um boneco gigante chamou a atenção em protesto contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Ribeirão Preto (SP). Com 13 metros de altura, o pixuleco de Lula foi colocado no cruzamento das Avenidas Presidente Vargas e Professor João Fiusa para alertar sobre o julgamento do ex-presidente da República.

Belo Horizonte

A Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT-MG) realizou vigília em frente ao prédio da Justiça Federal na capital de Minas Gerais, em apoio ao petista.

Vitória

A capital capixaba também realizou ato em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória (ES).

Cuiabá

Militantes de movimentos populares e sindicalistas que apoiam o petista chegaram cedo, às 6 horas, em frente ao prédio da Justiça Federal em Mato Grosso, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Eles realizaram vigília em defesa do ex-presidente. “Defendemos o direito de o Lula participar do processo eleitoral em 2018” disse o presidente da Central Única dos Trabalhadores em MT (CUT/MT), João Dourado. As polícias Federal e Militar acompanharam a manifestação.

Salvador

Manifestações em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiveram início nesta madrugada de quarta-feira. Um pequeno grupo se encontrou em frente ao Fórum Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré, no centro da capital baiana, para acompanhar a sessão. Houve manifestação também na Avenida Caribé, de acesso ao Aeroporto de Salvador, com bloqueio da pista, impedindo o tráfego dos veículos que se dirigiam ao terminal aéreo.

São Luís

Integrantes do PT e PCdoB, assim como as Centrais Sindicais CUT e CTB ao lado da FETAEMA (Federação dos Trabalhadores Agrários do Maranhão) realizaram um grande ato em defesa do petista em frente à sede da Justiça Federal no bairro da Areinha.

João Pessoa

Um protesto terminou em confronto com a Polícia Militar um ato em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capital da Paraíba. Um grupo ligado à Central Única dos Trabalhadores (CUT) teria tentado invadir o prédio da Justiça Federal, causando a reação da Polícia Militar, que disparou balas de borracha e bombas de efeito moral contra os manifestantes. Um policial e ao menos três manifestantes ficaram feridos.

Fortaleza

Manifestantes contrários à condenação do ex-presidente Lula se reuniram nesta quarta-feira na Praça General Murilo Borges, no centro da cidade, onde fica o fórum da Justiça Federal no Ceará. No interior do Estado, militantes do MST bloquearam a BR-402, no trecho próximo à Itapipoca. Os manifestantes atearam fogo em pneus.

Recife

Segundo os organizadores da mobilização, 1,5 mil pessoas acompanharam o julgamento do ex-presidente na Praça Tiradentes, no bairro do Recife, em frente à sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Boa parte dos manifestantes dormiu no local. O clima foi de tranquilidade. Bandeiras, cartazes e panfletos com palavras de apoio a Lula e críticas ao Judiciário e ao governo federal marcaram presença no local.

Porto Velho

Manifestantes organizaram círculo de orações em apoio ao ex-presidente Lula. O ato ocorreu em frente à sede da Justiça Federal, na manhã desta quarta-feira. Com leituras, discursos, faixas e cartazes, os manifestantes declararam acreditar que esse não é o último dia e sim apenas uma fase do processo para fortalecer a luta política.

Goiânia

Militantes, integrantes de sindicatos e movimento sociais participaram na manhã desta quarta-feira de ato a favor da absolvição do ex-presidente Lula nas ruas do centro da cidade. A concentração foi em frente ao prédio da Justiça Federal, no centro da capital, de onde os participantes saíram em passeata.

Manaus

Um grupo de aproximadamente 150 pessoas estava reunido nesta manhã em frente à sede da Justiça Federal em Manaus para protestar contra o julgamento do ex-presidente Lula. Uma parte dos militantes pernoitou em frente ao local. Orações e músicas, além de cartazes e frases de efeito fizeram parte da manifestação.

Movimentos agrários

Integrantes do Movimento Social de Luta (MSL) voltaram a ocupar a Fazenda Espinheiro Preto, na madrugada desta quarta-feira, em Dracena, interior de São Paulo. Antes de entrar na área, cerca de 50 militantes bloquearam a rodovia vicinal Noritaro Murata. A fazenda já havia sido ocupada na semana passada. Os manifestantes protestaram contra a condenação do ex-presidente Lula e pediram a retomada da reforma agrária.

No sul da Bahia, integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) bloquearam a rodovia BR-101, em Teixeira de Freitas, em defesa do ex-presidente Lula e para reivindicar a reforma agrária. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deslocou viaturas para o local.

Em Mato Grosso do Sul, militantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), movimento dirigido por José Rainha Junior, bloquearam a entrada da unidade da empresa JBS, na Vila Popular, em Campo Grande (MS), na manhã desta quarta-feira. Os manifestantes pediram o direito do ex-presidente Lula de concorrer à eleição presidencial deste ano. A Polícia Militar acompanhou o protesto.