Projeto abre caminho para venda de distribuidoras da Eletrobras

O Diário Oficial da União de hoje (1º) publica mensagem de envio de um projeto de lei do governo ao Congresso que abre caminho para a venda seis distribuidoras da Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste.

É a segunda tentativa do governo para avançar na questão. No mês passado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), retirou da pauta da Casa a Medida Provisória 814/17, que alterava leis do setor elétrico, por falta de entendimento entre os parlamentares sobre a questão.

A expectativa é de que agora a nova proposta incorpore os principais pontos da MP 814. No entanto, o artigo que incluía a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatizações (PND), maior alvo de críticas e divisões entre os parlamentares, deverá ficar fora do texto.