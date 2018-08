Proibição de glifosato seria “desastre” para agricultura, diz Maggi

Rio de Janeiro – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou nesta quinta-feira que uma eventual proibição definitiva do uso de glifosato no Brasil seria um “desastre” para a agricultura do país, um dos maiores produtores de alimentos do mundo.

Em evento no Rio de Janeiro, ele disse que, apesar de estar preocupado, confia na cassação da decisão judicial proferida no início deste mês suspendendo o registro do glifosato, um herbicida usado há décadas no país.

Para ele, as críticas ao produto não têm fundamento e soam como “lenda urbana”.