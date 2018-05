Professores de 97 escolas particulares em SP estão em greve hoje

São Paulo – Professores de pelo menos 97 escolas de educação básica da rede privada de ensino em cidades do estado de São Paulo paralisaram suas atividades nesta terça-feira (29), segundo informações do Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro-SP) — veja a lista abaixo. Na tarde de hoje, a categoria decide se entrará em greve.

A categoria reinvindica a manutenção do recesso escolar remunerado de 30 dias no fim do ano (o sindicato dos donos de escolas privadas quer reduzir para 23 dias), bolsa de estudos para dois filhos e garantia de semestralidade dos salários. Os professores também lutam contra o fim das férias coletivas e a possibilidade de redução de salários por acordo.

Na última quarta-feira (23), os professores de 37 escolas já tinham suspendido as aulas.

1. Abilita

2. Alecrim

3. Anglo 21

4. Anglo Leonardo da Vinci

5. Anglo Vestibulares São Paulo (unidades Tamandaré, Sergipe e João Dias) **

6. Ânima

7. Arete

8. Arraial das Cores

9. Ateneu Osasco

10. Bakhita

11. Be.Living

12. Builders Educação Bilingue

13. Carandá – Viva vida

14. Casinha Pequenina

15. Colégio Canello Marques

16. Colégio Anglo São Paulo **

17. Colégio Cristo Rei

18. Colégio Friburgo

19. Colégio Global

20. Colégio Hugo Sarmento

21. Colégio Mater Amabilis (Guarulhos)

22. Colégio Murupiara

23. Colégio Nova Estrela Guia

24. Colégio Pedroso e Oliveira (fund 2 e médio )

25. Colégio Pedroso Objetivo

26. Colégio Regina Mundi

27. Colégio Santa Maria (ensino médio)

28. Costa Zavagli

29. Escola Alto de Pinheiro

30. Escola Fazendo Arte

31. Escola Jacarandá

32. Escola Pé Pequeno

33. Escola Vila Alpha

34. Emilie de Villeneuve

35. Equipe

36. Escola da Vila

37. Escola do Bairro

38. Escola Miguilim

39. Escola Vera Cruz

40. Escola Viva

41. Espaço Brincar

42. Estilo de Aprender

43. Estrela Guia

44. Giordano Bruno

45. Gracinha

46. Grão de Chão

47. Ítaca

48. Liceu Pasteur (francês)

49. Lumiar

50. Madre Cabrini **

51. Magister

52. Maple Bear Granja Julieta

53. Maple Bear Guarulhos

54. Maple Bear Jaguaré **

55. Maple Bear Klabin

56. Maple Bear Santana

57. Maple Bear Vila Mascote**

58. Notre Dame

59. Novo Ideal

60. Ofélia Fonseca

61. Oswald

62. Parâmetros

63. Parque Maravilha **

64. Pataxó

65. Pathernon (Guarulhos)

66. Pentágono (3 unidades)

67. Playpen

68. Politeia

69. Primeira

70. Projeto Vida **

71. Quintal do João Menino

72. Rainha da Paz

73. Recreio

74. Santa Amália

75. Santa Amália Tatuapé

76. Santa Clara

77. Santa Clara de Assis

78. Santa Cruz*

79. Santa Maria de Nazaré

80. Santi

81. São Domingos

82. São Teodoro de Nossa Senhora do Sion

83. Simão Frugis

84. Stance Dual

85. Teia de Aprendizagens

86. Teia Multicultural

87. Tutor School

88. Viver

89. Waldorf Aitiara (Botucatu)

90. Waldorf Berta e Emil Molt

91. Waldorf Francisco de Assis

92. Waldorf Guayi

93. Waldorf Micael

94. Waldorf Ribeirão Pires

95. Waldorf São Francisco de Assis

96. Waldorf São Paulo

97. Waldorf Viver Bauru

* paralisação total à tarde; atividades “temáticas” na parte da manhã e à noite.

** paralisação parcial