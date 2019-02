Professora atingida por aluno passa bem

São Paulo – A professora Rosileide Queiros de Oliveira, de 38 anos, baleada na tarde de ontem por um aluno de dez anos, em São Caetano do Sul, no Grande ABC paulista, passa bem após cirurgia. Segundo o boletim do Hospital das Clínicas, para onde foi levada pela equipe do helicóptero Águia, a cirurgia para a retirada do projétil que estava alojada na região abdominal durou três horas, entre as 20h15 e 23h15.

Ela permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e seu estado de saúde é estável. Ela está consciente e ainda não há previsão de alta, segundo o HC. Ela não corre risco de morte. A professora foi atingida por um tiro dado por seu aluno de 10 anos, dentro da Escola Municipal Alcina Dantas Feijão, que depois se suicidou com um tiro na cabeça.