Produtores já estão em Curitiba para filmar 2º filme sobre Lava Jato

Curitiba – Produtores do filme “Lava Jato – A Lei é para Todos 2” estão na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para filmar a possível prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Há 10 integrantes da produtora responsável pelo filme registrando a movimentação da imprensa no local e prontos para acompanhar a eventual chegada de Lula.

“O filme também terá cenas reais e estamos aproveitando este dia”, disse ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o produtor Tomislav Blazic.

O segundo filme, com previsão de ser lançado no fim do ano, procurará retratar a Lava Jato no período após a condução coercitiva de Lula, onde o primeiro filme parou.

A ideia inicial, conforme o produtor, era encerrar a segunda produção mostrando as delações da JBS, mas a possibilidade de Lula ser preso estendeu o trabalho. “Certamente isso dá um gás no filme. Mas não é só o Lula, a Lava Jato pegou todos”, comentou o produtor.