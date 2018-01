Procurador do MPF ataca “veneração à figura política” de Lula

São Paulo – O acusador de Lula no Tribunal da Lava Jato, Maurício Gotardo Gerum – procurador regional da República da 4ª Região -, defendeu, durante sua sustentação oral na sessão que julga recurso do ex-presidente contra sentença no processo do tríplex, que a “análise técnica e isenta da prova dos autos” leva à conclusão de que o petista deve ser condenado.

O integrante do Ministério Público Federal, que saiu em defesa da sentença do juiz Sérgio Moro – que impôs pena de 9 anos e seis meses a Lula, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro – atacou mais de uma vez o que chamou de “visão que se faz míope pela veneração à figura política que foi Luiz Inácio Lula da Silva”.

Gerum ainda disse que as provas contra o ex-presidente já eram “suficientemente robustas” para comprovar a corrupção, e foram fortalecidas com o depoimento do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro.