Prisão é queda “triste e vergonhosa” de Lula, diz Financial Times

São Paulo – Um dos editoriais desta sexta-feira do jornal britânico Financial Times diz que a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será a “triste e vergonhosa queda de um político notável”. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro e deve ser preso nas próximas horas.

“Processo contra Lula mostra que ninguém está acima da lei” é o título do texto que reflete a opinião do veículo. Para o jornal, o episódio pode ser um marco positivo, e até revolucionário, para o Brasil.

“Talvez nenhum outro país emergente no mundo tenha ido tão longe em erradicar o flagelo da corrupção, e tudo por meio do estado de direito”, diz o texto. O editorial argumenta que a condenação e eventual prisão de Lula não foram motivadas por fatores políticos.

Para isso, o jornal cita casos de políticos de outros partidos ou membros de espectro político diferente. “Políticos de direita como o ex-parlamentar Eduardo Cunha estão na cadeia por conta da corrupção. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, foi condenado a 14 anos de prisão. O presidente Michel Temer também está sob investigação.”

De acordo com o jornal, a condenação de Lula vem após julgamento imparcial por parte de juízes e promotores.

O jornal ainda relembra a trajetória política e vê méritos de Lula ao relembrar que seu governo retirou milhões de brasileiros de situação de fome. Por outro lado, o texto diz que Lula não é o “santo que ele costuma se mostrar”.