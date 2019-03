Prisão de Temer é abuso autoridade e espetáculo midiático, diz Jereissati

Brasília — O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) considerou a prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB) na manhã desta quinta-feira, 21, “abuso autoridade”. Na avaliação dele, o reflexo é uma desmoralização “cada vez maior” da classe política, que ele considera ser “fundamental para a democracia”.

“As pessoas têm que ter bom senso neste país e não é espetáculo para as redes sociais que vai melhorar isso, só vai piorar. Não vejo nenhuma razão para prender um presidente da República que tem endereço conhecido, não está fugindo, não está fazendo nada e está à disposição das autoridades. É mais um espetáculo midiático para agradar este ou aquele setor”, disse. Para ele, “está na hora” de o Congresso discutir lei de abuso de autoridade. “Está passando de todos os limites, a meu ver”, afirmou.

A prisão de Temer tem como base a delação do doleiro Lucio Funaro. No ano passado, Funaro entregou à Procuradoria-Geral da República(PGR) informações complementares do seu acordo de colaboração premiada. Entre os documentos apresentados estão planilhas que, segundo o delator, revelam o caminho de parte dos R$ 10 milhões repassados pela Odebrecht ao MDB na campanha de 2014.