Primeiro-ministro português diz que relação com Brasil não mudará

Lisboa – O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, afirmou nesta terça-feira, em entrevista exclusiva à Agência Efe, que as relações entre Portugal e Brasil não se alterarão após a eleição de Jair Bolsonaro.

“Independentemente de quem governe Portugal ou quem presida o Brasil, a relação entre nossos países é uma relação que está unida na história”, disse Costa ao ser questionado pelo impacto que a chegada de Bolsonaro à presidência brasileira terá nos laços bilaterais.

O chefe do governo português, que destacou os laços culturais, econômicos e familiares entre os países, lembrou que a relação “nunca variou com a mudança de regime político e muito menos com a mudança de governo em Portugal ou de presidente no Brasil”.

“Tivemos uma longa ditadura que não deixou de ter relações de grande proximidade com a democracia brasileira. Tivemos duas ditaduras que tiveram uma relação próxima. Nós felizmente recuperamos a democracia mais cedo e não deixamos de manter uma excelente relação com o Brasil que ainda estava em ditadura”, salientou.

Além disso, desde que os dois países recuperaram a democracia, tiveram “uma relação sempre de excelência”, afirmou Costa, que citou como exemplo a manutenção desse vínculo com os últimos quatro presidentes brasileiros (Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer).