PRF: persistem 596 pontos de bloqueios em rodovias federais

Rafael Moraes Moura e Tânia Monteiro, do Estadão Conteúdo

Por Rafael Moraes Moura e Tânia Monteiro, do Estadão Conteúdo

Brasília – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou neste sábado, 26, que dos 1.140 pontos de bloqueio identificados em rodovias federais de todo o País, 596 permaneciam ativos (o equivalente a 52,28%), em sua maioria parciais e sem prejudicar a livre circulação de cargas.

No mesmo período, foram registrados 544 pontos desbloqueados, informou a PRF. A informação havia sido adiantada por fontes ouvidas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

“Corredores para a circulação de cargas sensíveis, transporte de animais, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais, combustíveis etc estão sendo mantidos pela PRF, além de prestação de apoio aos manifestantes durante as desmobilizações no intuito de garantir a segurança de todos os usuários das rodovias federais”, comunicou a PRF em nota.

Na última sexta-feira, 25, o ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública informou que o total de pontos de bloqueio havia chegado a 938, dos quais 419 foram liberados, persistindo 519 (55,3%).

Segundo o Broadcast Político apurou, fontes do Planalto acreditam que o número de pontos de bloqueio não reproduz com fidelidade o quadro da crise gerada com a paralisação dos caminhoneiros.

Apesar do desbloqueio de pontos estratégicos em rodovias federais, o movimento teria começado a se pulverizar, atuando em pontos secundários dos trechos, o que explicaria o aumento no número total de pontos. Para o Palácio do Planalto, a principal estratégia é garantir um corredor de abastecimento para não comprometer o transporte de mercadorias.

Auxiliares palacianos também destacam que proporcionalmente teria havido queda no número de bloqueios ativos, de 55,3% da sexta-feira para 52,28% neste sábado.