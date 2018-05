PRF apreende 1 tonelada de maconha em blitz na Via Dutra

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada deste sábado (19) um carregamento de 1 tonelada de maconha e mais de dez quilos de cocaína, que seriam distribuídos em comunidades da zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo nota da PRF, a apreensão aconteceu no km 116 da Rodovia Presidente Dutra – principal ligação entre os estados do Rio e de São Paulo – na altura do município de Itatiaia, no sul fluminense.

As informações indicam que, no final da madrugada, equipes da PRF faziam uma blitz nas proximidades do km 319. Após desconfiarem do motorista de um caminhão, decidiram abordá-lo. Durante a fiscalização, o condutor se mostrou se bastante apreensivo, aumentando a desconfiança da polícia. Após uma revista mais detalhada, os policiais perceberam que a carga transportada – cubas de resfriador – parecia ter sido alterada.

Quando abriram os cilindros, os policiais encontraram 1.234 tabletes de maconha, totalizando mais de uma tonelada da droga. Além disso, também localizaram 14 quilos de cloridrato de cocaína. O motorista, de 43 anos, confessou que receberia R$ 20 mil pelo transporte dos entorpecentes.

Ele disse que trouxe a droga de Matelândia (PR) e que faria a entrega num posto de combustíveis na Avenida Brasil, zona norte da cidade, para que fosse distribuída em comunidades cariocas.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, onde o suspeito foi indiciado por tráfico de entorpecentes, com pena que varia de cinco a 15 anos de reclusão. A ação faz parte da Operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado.