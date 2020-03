Prevent Senior tem 12 pacientes com coronavírus na UTI

A Prevent Senior, operadora de saúde especializada em idosos, acabou de soltar um comunicado oficial nesta quarta-feira (18) de que tem 12 pacientes na UTI que estão com coronavírus. Além deles, mais 14 pacientes na UTI aguardam o resultado do exame para o COVID-19.

A rede de plano de saúde registrou o primeiro óbito confirmado com o vírus em São Paulo. Mais três óbitos esperam a confirmação do exame.

O plano tem 55 pacientes tratados com o protocolo do COVID-19. Além dos 26 que estão internados na UTI, 29 estão acomodados em apartamento, sendo que apenas 7 estão confirmados e 22 aguardam o resultado do exame.

Dentre os internados, oito são funcionários da operadora de saúde e deram positivo para o COVID-19.

De 365 exames coletados, a operadora de saúde recebeu resultados para o exame de apenas 95 dos pacientes. Dentre eles, 36 estão com coronavírus e 59 tiveram resultado negativo.

Áudio real

Um áudio enviado por Whatsapp creditado ao Dr. Pedro Batista Júnior, diretor executivo e head médico da Prevent Senior, começou a circular nas redes sociais na segunda-feira (16). Por meio do seu perfil no LinkedIn, o executivo confirmou à EXAME a veracidade do áudio.

Pedro fala aparentemente em um grupo. Relata que, desde o começo do mês, a Prevent Senior orienta pacientes e beneficiários, que somam meio milhão de idosos em São Paulo. Contudo, ele cita que nesta semana as medidas precisaram ser mais enérgicas porque os casos começaram a chegar à rede.

Júnior conta que o plano de saúde isolou um hospital para receber pacientes e que, naquele dia, eram 40 pacientes com exame positivo para COVID-19.

Contudo, haviam ainda outros com sintomas característicos, como padrões respiratórios agravados, que estavam entubados e ainda não haviam recebido a confirmação do Exame. O executivo explica que a rede usa um parceiro privado para realizar o exame, que não está dando conta de liberar resultados em 48 horas, mas sim em 72 horas.

As últimas notícias da pandemia do novo coronavírus:

Junior, por fim, alerta que nesta semana os novos casos vão “estourar” todos os modelos de atendimento e que o sistema de saúde pode entrar em colapso. Relata que a operadora de saúde já tem um oitavo do seu atendimento paralisado para atender quem tem sintomas da doença.

Até então, o médico conta que 40 mil consultas, exames e cirurgias haviam sido cancelados desde quarta-feira para evitar que os beneficiários percorram o caminho até o consultório.

Segundo ele, há 15 funcionários infectados, com menos de 60 anos. Sete deles internados na enfermaria e dois na UTI em estado grave.

Pacientes do plano de saúde relatam que no hospital da Prevent Senior no Belenzinho, zona leste da cidade de São Paulo, enfermeiros disseram que 25 funcionários da rede foram afastados por conta do vírus e que alguns estão na UTI. Nervosos, aconselhavam evitar o hospital, pois o vírus “estava ali”.