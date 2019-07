“Pretendo beneficiar um filho meu”

O presidente Jair Bolsonaro respondeu na noite desta quinta-feira as críticas à indicação de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para a embaixada dos Estados Unidos. Em transmissão ao vivo semanal, disse que não pode fazer nada se as pessoas deixarem de votar nele pela indicação. “Lógico que é filho meu. Pretendo beneficiar um filho meu, sim. Pretendo, está certo. Se puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou. Mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí. É aprofundar um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo”, disse.

FGTS semana que vem

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter confirmado na quarta-feira, 17, que o anúncio da liberação do FGTS e do PIS/Pasep aconteceria ainda essa semana, a divulgação detalhada da medida foi adiada. Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, disse nesta quinta-feira, 18, que as equipes técnicas do Ministério da Economia ainda precisam definir ajustes antes de formalizarem a liberação dos saques. Uma medida provisória sobre o tema deverá ser editada na próxima quarta ou quinta-feira, a depender da agenda do presidente Jair Bolsonaro. “Será uma medida muito importante para as famílias e os trabalhadores, e os detalhes técnicos ainda estão sendo ajustados”, disse Onyx, que não respondeu nenhuma pergunta sobre o volume a ser liberado nem quais as condições para que os saques sejam autorizados.

Confiança da indústria sobe em julho, diz CNI

A confiança do empresário da indústria na economia brasileira subiu 0,5 ponto em julho em comparação a junho, atingindo os 57,4 pontos, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 18, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Foi o segundo aumento consecutivo do indicador, que está 2,9 pontos acima da média histórica de 54,5 pontos. O desempenho foi influenciado pelas perspectivas de aprovação da reforma da Previdência, na visão dos executivos. O texto foi aprovado em primeiro turno em uma votação da Câmara dos Deputados, com 379 votos favoráveis e 131 contra. Para começar a valer, a proposta precisa ser avaliada em segundo turno pelos deputados. Depois, o texto segue para o Congresso, onde também passa por dois turnos de deliberação. É só após a aprovação em ambas as casas que as novas regras da aposentadoria entram em vigor.

Prefeitura de SP faz acordo com Loggi e iFood

A Prefeitura de São Paulo fechou nesta quinta-feira, 18, um termo de cooperação com duas empresas de entrega (delivery) por aplicativo, com foco em medidas de segurança voltadas para os motociclistas. As reuniões com a Secretaria de Mobilidade e Transportes aconteceram com as principais empresas do segmento, mas somente iFood e Loggi aceitaram assinar o termo de compromisso em relação a segurança no trânsito. A Rappi e a Uber Eats não aderiram ao acordo com a gestão municipal. Segundo a Prefeitura, a ação tem objetivo de melhorar a segurança e reduzir o número de acidentes no trânsito envolvendo motociclistas. As duas empresas assinaram acordo com a Prefeitura para que não haja mais bonificação por número de entregas. Os aplicativos de entrega também estudarão formas de bonificar os motociclistas que mantenham boas práticas de conduta no trânsito.

Hambúrguer vegano levanta 8,5 mi de dólares

A onda de hambúrgueres que tem gosto e textura de carne bovina, mas são de base vegetal está ganhando cada vez mais força. Com exemplos no exterior, o Brasil dá os primeiros passos a partir de empresas como a foodtech Fazenda Futuro, que acaba de receber aporte de 8,5 milhões de dólares, em sua primeira rodada investimento externo, elevando seu valor de mercado para 100 milhões de dólares. A rodada de investimentos foi liderada pelo fundo brasileiro de venture capital Monashees, com participação da Go4it Capital. Com foco em startups de tecnologia, a Monashees é o maior investidor local em três unicórnios: Rappi, Loggi e 99.

“É defesa do cidadão”, diz Toffoli sobre decisão que beneficiou Flávio

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, afirmou nesta quinta-feira, 18, que a necessidade de autorização judicial para o compartilhamento de dados bancários e fiscais do contribuinte é “uma defesa do cidadão”. Para o ministro, quando o repasse de dados detalhados aos órgãos de investigação ocorre sem a supervisão do Judiciário “qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade”. Toffoli determinou no início da semana a suspensão dos processos em que não houve essa supervisão do Judiciário após a apresentação de um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro é alvo de procedimento que tramita no Ministério Público do Rio de Janeiro e investiga suposta prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete de Flávio quando ele era deputado na Assembleia Legislativa do Rio.

UE diz que não haverá renegociação do Brexit

Principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier afirmou nesta quinta-feira, 18, que o acordo firmado entre o bloco e o Reino Unido para a saída britânica da UE não será renegociado. No entanto, Barnier deixou aberta a possibilidade para que um pacto alternativo seja trabalhado entre os dois lados para a questão relativa à fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Em entrevista à BBC, Barnier apontou que a UE está “muito melhor preparada” para um cenário de Brexit sem acordo do que estava antes. Ele, contudo, disse que o Reino Unido irá “enfrentar as consequências” se optar por deixar a UE sem que haja um pacto com o bloco europeu. Para Barnier, o acordo do Brexit firmado com o governo de Theresa May “é o único meio de os britânicos deixarem a UE de forma ordenada”, disse.

Argentina congela bens do Hezbollah

Autoridades da Argentina determinaram o congelamento de bens do grupo Hezbollah no país nesta quinta-feira, 18, e designaram o grupo islâmico libanês, ao qual atribui dois ataques em seu território, como uma organização terrorista. O anúncio se deu no 25º aniversário do ataque a bomba contra um centro comunitário judeu, a Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia), em Buenos Aires, que matou 85 pessoas. A Argentina culpa o Irã e o Hezbollah pelo atentado, embora ambos neguem responsabilidade. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, está no país para participar dos eventos em memória às vítimas do ataque. A Argentina também culpa o Hezbollah pela explosão da embaixada de Israel em Buenos Aires em 1992, que deixou 29 mortos. Autoridades dos Estados Unidos e da Argentina dizem que o Hezbollah opera na Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, onde uma economia ilícita supostamente financiaria suas operações em outras partes do mundo.