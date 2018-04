Presos incendeiam colchões e fazem rebelião em penitenciária de Lucélia

Sorocaba – Uma rebelião de presos com reféns acontece na tarde desta quinta-feira, 26, na Penitenciária Estadual de Lucélia, no oeste do Estado de São Paulo. A Polícia Militar e agentes de segurança estão no local. Há fumaça saindo do interior do presídio, o que indica possíveis focos de incêndio.

O Grupo de Intervenção Rápida (GIR), tropa treinada para atuar em motins carcerários, foi enviado para o local. O Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo (Sindasp) deslocou três diretores da sede, em Presidente Prudente, para Lucélia.

De acordo com o sindicato, não havia confirmação de agentes em poder dos presos, mas alguns defensores públicos que atendiam detentos teriam sido retidos no interior do prédio. A unidade tem capacidade para 1.440 detentos, mas abriga 1.820. Outros 126 detentos estão abrigados na ala de progressão penitenciária.