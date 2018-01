Sennes: Preso ou não, Lula vai influenciar eleições de 2018

São Paulo — Para uma parte considerável dos analistas políticos, as eleições de 2018 começam nesta quarta-feira (24), data em que o Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4) julga os recursos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relacionados à sua condenação no caso do tríplex no Guarujá.

Pela lei da Ficha Limpa, uma eventual condenação na segunda instância impediria uma possível candidatura do petista, que hoje lidera as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. No entanto, alertam juristas, a inelegibilidade da Ficha Limpa não é automática. Logo, o PT poderia lançá-lo candidato e lutar até o fim na Justiça por seu nome na urna — custe o que custar.

Nesta entrevista a EXAME, o cientista político Ricardo Sennes, sócio da consultoria Prospectiva, contudo, afirma que a estratégia do PT diante de uma eventual condenação no TRF4 ainda não está clara. Para ele, a sobrevivência do partido depende disso. De qualquer forma, segundo Sennes, preso ou não, candidato ou não, Lula deve exercer uma influência importante nas eleições de 2018. “Não diria que ele é o novo Getúlio Vargas, mas a sombra dele vai estar aí por muito tempo”, afirma.

EXAME: Quais são os efeitos do julgamento do recurso de Lula nesta quarta-feira para as eleições de 2018?

Ricardo Sennes: O dano para o Lula está feito. A condenação nos vários casos é um processo de desgaste da imagem dele e de seu grupo há um tempo já. A imagem para o público em geral já foi maculada. Isso está feito. A questão mais forte é a condenação em segunda instância derivar na impossibilidade da candidatura. A formalidade de ser condenado em segunda instância certamente altera a estratégia política do PT e de todos os outros candidatos em 2018, mas não tanto a imagem do Lula.

Se a imagem está maculada, como explicar o desempenho do ex-presidente nas pesquisas eleitorais?

O Lula não é um consenso, mas é um líder nacional. Ele é um dos poucos do Brasil que responde por 25% a 30% da população que tem uma certa simpatia pelo que ele representa do ponto de vista de política, ideológico ou programático — gente que até pode não gostar dele, mas gosta do Bolsa Família. Mas ele não é consensual nem majoritário. Esses 30% não são suficientes para ganhar um segundo turno, mas são suficientes para colocá-lo no segundo turno.

A condenação em segunda instância, contudo, não o tira automaticamente das eleições. Como um eventual registro de candidatura do Lula impacta o jogo eleitoral?

Os procedimentos com relação a [eventual] condenação dele nesta semana e o impedimento como candidato são dois processos separados, não são automáticos. Sendo condenado em segunda instância, ele vai apelar. A outra questão é impedi-lo nas eleições. Se escolhido pelo partido, ele pode ser inscrito na Justiça Eleitoral e alguém tem que pedir a impugnação da candidatura por conta do Ficha Limpa. Só aí se abre o processo no TSE.

Ele pode fazer campanha até a decisão final. A questão fundamental é a estratégia do Lula e isso ainda não está claro. Um hipóteses é ele querer ir até o fim e fazer esse jogo, sabendo que é de alto risco. A outra é o PT decidir por uma estratégia de redução de danos e apresentar logo um candidato minimamente viável para as eleições.

Por que ir até as últimas consequências é um jogo de alto risco?

A principal consequência é o PT se afirmar que não existe sem o Lula. A ideia que qualquer outra alternativa não vale ser tentada, que eles são órfãos de uma liderança eterna é um sinal de que não há chance de sobrevivência do partido sem o Lula. Como ele está muito personalista, é possível que ele opte por isso, mas, do ponto de vista da racionalidade política, é uma estratégia complicada para não dizer que é um suicídio.

Agora, se o PT lançar um outro candidato no meio desse processo, qual a capacidade do Lula de transferir votos?

De fato, o Lula pode estar fazendo uma estratégia de maximizar sua capacidade de transferir votos. Ele calcula até quando vale a pena apelar nesses julgamentos a ponto de cacifar e pegar o melhor momento para lançar uma candidatura alternativa. Ele não vai até as últimas consequências, mas vai até o último momento em que ele entender que conseguiu acumular recursos de narrativa e de poder suficientes para lançar um cara. Não é substituir já, mas esperar o melhor momento de desgaste dos demais e ganho de legitimidade.

Então, é esperar um momento ótimo para …

Uma substituição que pode seguir com o legado, com a narrativa.

Essa narrativa ainda é forte para viabilizar um candidato alternativo?

Vai depender dos demais candidatos. Um candidato apoiado pelo Lula pode ter cerca de 15% de votos. Se não existir outros dois que consigam passar essa margem, ele vai para o segundo turno.

Em 2014, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi para o segundo turno com cerca de 41% dos votos válidos e o Aécio Neves (PSDB), com 33%. A expectativa é de uma campanha com muitos candidatos. Essa pulverização de candidaturas e, possivelmente, de votos facilita um cenário em que não há outros dois candidatos com mais de 15% dos votos válidos?

É razoável que sim.

Uma vez no segundo turno, qual é a chance para um herdeiro de Lula?

Segundo turno é a votação do “menos pior”, [vence] aquele que menos atrai repulsa e rejeição. Tendo em vista que o PT perdeu a maioria da sociedade de maneira irreversível, um petista só ganha um segundo turno se for contra [o deputado federal Jair] Bolsonaro. Se for um candidato moderado, que busque uma candidatura mais ao centro, me parece que tem certa chance [nesse contexto]. Mas eu acho pouco provável que o Bolsonaro chegue ao segundo turno.

O discurso do anti-lulismo está presente nas falas da maior parte dos pré-candidatos. Sem Lula, a eleição perde o referencial?

Sem dúvida, o risco Lula tem um peso próprio. Mas só as candidaturas que são apenas “anti-Lula” devem ficar sem referencial. Outros candidatos estão tentando não ser apenas um “anti-Lula”, mas ter algum elemento mais propositivo. O Lula não favorece ninguém. O ruído vai tornar a eleição muito imprevisível. Talvez a ausência do Lula propicie eleições menos tensionadas.

Independente da estratégia que o PT vai adotar e do resultado do julgamento de Lula nesta quarta, a sombra de Lula vai pairar sobre as eleições?

É um personagem na eleição sem dúvida nenhuma. Preso ou não preso, Lula tem uma opinião que vai ser ouvida por uma parte importante da população. Não diria que ele é o novo Getúlio Vargas, mas a sombra dele vai estar aí por muito tempo.