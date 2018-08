Preso narcotraficante da fronteira com Bolívia condenado a 28 anos

Brasília e São Paulo – A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, 13, em Mato Grosso do Sul, um traficante apontado como responsável pela logística do narcotráfico na fronteira com a Bolívia. O homem, segundo a PF, atuava na região com as funções de receber carregamentos de drogas, introduzi-los no País e, depois, destiná-los à Europa.

A ação foi resultado de mecanismos de cooperação policial internacional entre os dois países.

Em nota, a PF informou que o traficante figurava entre os seis foragidos mais procurados do Brasil. Ele foi condenado a mais de 28 anos de prisão pela 5.ª Vara Federal Criminal de Campo Grande

As operações de cooperação policial internacional entre a PF e a polícia boliviana apontaram que o traficante foragido vivia em Santa Cruz de La Sierra, no país vizinho, onde foi identificado mesmo utilizando-se de documentos falsos.

O preso foi levado para Corumbá (MS), onde permanecerá à disposição da Justiça.