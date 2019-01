Preso assassino de vítima de feminicídio no Rio

Rio – Policiais militares do 27º Batalhão, em Santa Cruz, zona oeste do Rio, prenderam na tarde de sábado o assassino de Tamires Blanco, morta na sexta-feira (4) no Morro do Urubu, zona norte do Rio, na frente de sua filha de 11 meses.

Segundo a Polícia Militar, obatalhão chegou ao paradeiro do assassino por meio de denúncia. O criminoso estava em Nova Sepetiba, na zona oeste do Rio, de onde foi conduzido para a Delegacia de Homicídios.

O assassino é ex-companheiro da vítima e espancou a mulher até a morte. O casal estava junto há dois anos e o ex-companheiro não aceitava a separação, segundo informou ontem a Globonews.