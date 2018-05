Presidente Temer faz visita rápida ao local do incêndio no centro de SP

São Paulo – O presidente Michel Temer visitou o local onde o edifício de 24 andares desabou durante um incêndio de grandes proporções no Largo do Paissandu, no centro de SP, na madrugada desta terça-feira, 1º. Ele estava na sua residência em São Paulo. Outro prédio e uma igreja também foram afetados.

Segundo Temer, como estava em São Paulo, não poderia deixar de vir ao local. Falou rapidamente com os jornalistas e deixou o centro sob protestos.

Temer confirmou que o prédio que desabou é da União. O presidente ressaltou que o governo federal dará suporte às vítimas.