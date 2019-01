Presidente do STF autoriza Lula a sair da prisão para encontrar família

São Paulo — O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, autorizou nesta quarta-feira (30) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixe a prisão em Curitiba para se despedir do irmão, em São Bernardo do Campo.

O petista recorreu à Corte após ter o pedido negado por duas instâncias inferiores. Essa será a primeira vez que Lula deixará a prisão, desde 7 de abril do ano passado.

Genival Inácio da Silva, o Vavá, como era conhecido, morreu na manhã desta terça-feira (29), aos 79 anos.

A decisão do presidente da Corte, que está de plantão, autoriza que o petista se encontre exclusivamente com seus familiares em uma Unidade Militar, em São Bernardo do Campo.

“Anoto ser direito do requerente pleitear autorização para sair do estabelecimento prisional, mediante escolta, na hipótese de falecimento de descendente ou irmão”, diz decisão do presidente do STF

Lula, portanto, não poderá ir até o Cemitério Paulicéia, onde o corpo já está sendo velado.

Apesar de o presidente do STF ter aceitado a possibilidade de que o corpo de Vavá seja levado à base, o enterro, que estava marcado para às 13 horas, já começou.

No despacho, Toffoli proibiu o uso de aparelhos celulares no encontro, o acesso da imprensa e declarações públicas do ex-presidente.

O magistrado cita a manifestação da Polícia Federal que afirmou não haver tempo hábil para o deslocamento do ex-presidente e a ausência de policiais disponíveis para garantir a ordem pública.

“Todavia, as eventuais intercorrências apontadas no relatório policial, a meu ver, não devem obstar o cumprimento de um direito assegurado àqueles que estão submetidos a regime de cumprimento de pena, ainda que de forma parcial, vale dizer, o direito de o requerente encontrar-se com familiares em local reservado e preestabelecido para prestar a devida solidariedade aos seus, mesmo após o sepultamento, já que não há objeção da lei”, diz trecho da decisão.