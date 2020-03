Presidente do Senado, Davi Alcolumbre é diagnosticado com coronavírus

Da Redação, com agências de notícias

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, testou positivo para covid-19. O presidente está sem sintomas severos e segue em isolamento domiciliar. Confira nota divulgada por sua assessoria nesta quarta-feira (18):

Nota à imprensa

Depois de o primeiro exame dar negativo, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, refez o exame na noite de ontem (17) e, nesta quarta-feira (18), atestou positivo para Covid-19.

Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS.

Com isso, Alcolumbre se torna o primeiro chefe de um dos Poderes da República a ter teste positivo. No entanto, outros parlamentares já foram confirmados com o novo vírus.

O primeiro deles foi o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que fez parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos. No retorno da viagem, o secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, teve teste positivo para o vírus.

Antes de saber da contaminação de Wajngarten, Trad foi ao Congresso e chegou a participar de reunião com Alcolumbre.