Presidente do PSL é alvo de buscas em investigação sobre laranjas

São Paulo — A Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira (15), mandados de busca e apreensão em endereços em Pernambuco ligados ao presidente do PSL, Luciano Bivar. A operação, batizada de Guinhol, está investigando o caso das candidaturas laranjas no partido do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018.

Os mandados foram autorizados pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). Segundo o site de notícias G1, nove mandados foram expedidos ao todo, atendendo a um pedido do Ministério Público Eleitoral.

*Mais informações em instantes