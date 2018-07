Presidente do PDT diz que não acredita em aliança com PT no 1º turno

São Paulo – O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou em entrevista à Rádio Eldorado na manhã desta quarta-feira, 4, que não acredita em uma aliança entre seu partido e o PT no primeiro turno das eleições 2018. “O PT tem seu projeto e tem o direito de apresentar uma candidatura. Não acredito que no primeiro haja uma aliança”, disse.

O pedetista ressaltou, no entanto, a importância de haver um “pacto de não agressão” com a sigla, que mantém a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro desde 7 de abril. Para Lupi, o objetivo é que as duas siglas se apoiem em um eventual segundo turno.

Questionado sobre qual base de apoio o PDT procura, Lupi respondeu que as alianças serão pautadas nos pontos do programa de governo de Ciro Gomes, como a priorização de um projeto nacional de desenvolvimento, o apoio ao capital produtivo em detrimento do especulativo e a redução de impostos dos trabalhadores assalariados.

“Estamos conversando com aqueles que temos mais afinidade histórica, como o PSB, e também com outros mais ao centro, que concordam com esse projeto. É uma fase de aceitar o que atende interesses comuns”, disse.

Sobre o vice, Lupi afirmou que a tese é de que o escolhido seja de São Paulo ou Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais do País. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há 33 milhões de eleitores paulistas e 15 milhões de mineiros. O presidente do partido ressaltou que a escolha ainda depende da configuração das alianças regionais e reafirmou que a convenção para referendar o nome de Ciro Gomes como candidato será em 20 de julho.

Entre os nomes especulados estão o do empresário Benjamin Steinbruch, presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), com quem Ciro trabalhou por quase dois anos, deixando a companhia em maio de 2016 para se dedicar novamente à política. O empresário Josué Gomes, filho de José Alencar, vice do ex-presidente Lula, também é um dos nomes cotados.

“O Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte (de 2009 a 2016), também pode se configurar (como vice). Vai depender muito do perfil que precisamos dar para essa chapa”, afirmou, ressaltando que a existência de harmonia é fundamental.

Lacerda foi um dos coordenadores da campanha à Presidência de Ciro em 2002 e os dois têm boa relação. “Não podemos colocar um adversário na chapa. Olha só o que aconteceu com a Dilma”, afirmou, em referência ao impeachment da ex-presidente, que perdeu o mandato em agosto de 2016.