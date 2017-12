Presidente do DEM em Sergipe é presa

Aracaju – A presidente do Democratas (DEM) em Sergipe, Ana Maria Alves, filha do ex-prefeito de Aracaju João Alves Filho e da senadora Maria do Carmo, foi presa preventivamente nesta sexta-feira, 1.

Ana Maria é investigada por crime de peculato, formação de organização criminosa e obstrução de investigação, crimes previstos na Lei 12.850/2015.

De acordo com os promotores de Justiça, Ana Maria teria praticado atos graves na tentativa de induzir declarações e depoimentos de investigados e testemunhas durante apurações do Ministério Público.

Os promotores de Justiça e o Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) também estão cumprindo mandados de busca e apreensão na sede do diretório regional do DEM, que coordenam as investigações desencadeadas a partir das operações Caça-Fantasma, decorrente da Antidesmonte, deflagrada no final de 2016, quando João Alves Filho deixou a prefeitura de Aracaju.

Essa não é a primeira vez que um filho do ex-prefeito de Aracaju João Alves Filho é preso. Em 2007, o filho dele, João Alves Neto, foi preso na Operação Navalha, desencadeada pela Polícia Federal. Procurados, os alvos da operação do MP não se pronunciaram.