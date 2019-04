Presidente do DEM diz esperar contato mais frequente com Bolsonaro

Campos do Jordão — O presidente do DEM, ACM Neto, disse nesta sexta-feira, 5, esperar que os encontros com o presidente Jair Bolsonaro se tornem mais frequentes após uma reunião no Palácio do Planalto na véspera, em um esforço do governo para melhorar as relações com o Parlamento visando a aprovação da reforma da Previdência.

Neto, que também é prefeito de Salvador, disse durante evento com empresários promovido pelo Lide em Campos do Jordão (SP) que, no encontro com Bolsonaro, não ficou acertada a criação formal de um conselho de governo, como chegou a aventar o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na quinta-feira.

De acordo com ele, Onyx e Bolsonaro sugeriram reuniões mais frequentes com líderes partidários, mas que isso dependerá principalmente da ação do governo.

“Ninguém vai ficar se convidando para ir”, disse o presidente do DEM à Reuters.

ACM Neto reiterou que o espírito do DEM é favorável à reforma da Previdência, mas também voltou a dizer que eventual fechamento de questão terá de passar pela Executiva partidária. Nesta quinta, 5, ACM Neto encontrou-se com Jair Bolsonaro e confirmou que o partido apoiará a reforma da Previdência. No entanto, o fechamento de questão sobre o apoio depende do texto e de consenso na executiva do partido.

Na quinta, após os encontros de Bolsonaro com líderes partidários, Onyx disse que o presidente convidou os líderes a participarem de um futuro conselho de governo, que se reuniria a cada 30 dias.