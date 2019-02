Presidente de associação de mineradoras renuncia 2 semanas após ser eleito

Belo Horizonte/São Paulo – O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o engenheiro Jerson Kelman, renunciou ao cargo na última sexta-feira por “decisão pessoal”, apenas duas semanas após ter sido eleito para o posto, informou a assessoria de imprensa da entidade nesta segunda.

Conforme o Ibram, o Conselho Diretor do instituto irá avaliar “em breve” a substituição de Kelman, que antes foi diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), além de CEO da Sabesp e da Light.

A renúncia ocorre após o desastre provocado pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração operada pela Vale em Brumadinho (MG), que deixou ao menos 121 mortos e 226 desaparecidos.

A assessoria de imprensa do Ibram não detalhou as razões para a renúncia do presidente do instituto, que representa as mineradoras no Brasil.

Nascido no Rio de Janeiro em 1948, Kelman havia sido eleito para o posto por unanimidade em 18 de janeiro, em substituição a Walter Alvarenga.