Presidente da Embratur pede demissão

A presidente da Embratur, a ex-deputada Teté Bezerra (MDB-MT), entregou nesta quinta-feira, 28, a sua carta de demissão ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Segundo informou a empresa, a troca no comando já estava prevista.

Teté é casada com o também ex-deputado federal Carlos Bezerra (MDB-MT) e havia sido nomeada no cargo em maio do ano passado, ainda durante o governo de Michel Temer.

Segundo informa o blog do Tales Faria, do UOL, ela foi surpreendida nos últimos dias com demissões de pessoas da sua equipe sem que fosse previamente informada. Soube da saída de diretores pelo “Diário Oficial”.

Marcelo Álvaro é filiado ao PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e é o único parlamentar do partido na Esplanada dos Ministérios. O MDB não faz parte oficialmente da base do governo.