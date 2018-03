Presidente colombiano vem ao Brasil para reunião com Temer

Bogotá – O presidente colombiano Juan Manuel Santos viaja na tarde desta segunda-feira ao Brasil para uma visita de Estado na qual tratará temas comerciais, de investimento, cooperação em defesa e segurança e meio ambiente com Michel Temer.

Na visita oficial, que começará na terça-feira, os dois chefes de Estado também abordarão assuntos como cooperação amazônica, desenvolvimento rural, agricultura familiar e desenvolvimento fronteiriço.

É esperado que Santos e Temer também tratem o tema sobre a situação da Venezuela e, em particular, o impacto que em ambos países teve a onda migratória causada pela profunda crise vivida por essa nação.

Calcula-se que só na Colômbia haja cerca de 650 mil cidadãos venezuelanos, enquanto que ao Brasil chegaram mais de 40 mil, por isso é esperado que ambos anunciem ações conjuntas e façam uma nova chamado ao Governo de Nicolás Maduro para restabelecer a democracia.

Na reunião de terça-feira também será enfatizada a promoção do comércio e do investimento bilateral, especialmente com as oportunidades surgidas pelo Acordo de Complementação Econômica ACE-72, assinado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, membros do Mercosul, e Colômbia.

O chefe de Estado colombiano presidirá o Fórum Empresarial que terá a presença de diretores executivos de empresas nacionais com uma significativa participação no Brasil, e um importante número de acionistas brasileiros com interesses na Colômbia.

Santos também participará da conferência “O Poder do investimento na primeira infância para o desenvolvimento com equidade”.

Na visita oficial, Santos estará acompanhado da chanceler María Ángela Holguín, e dos ministros de Defesa, Luis Carlos Villegas; Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga; Comércio, Indústria e Turismo, María Lorena Gutiérrez, e Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, Luis Gilberto Murillo.