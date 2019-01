Presença da Força Nacional no Amazonas é prorrogada por mais 60 dias

A Força de Segurança Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 60 dias no trabalho de apoio ao Sistema Penitenciário do Amazonas. Portaria autorizando a prorrogação, assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, está publicada na edição desta quinta-feira (17) do Diário Oficial da União.

Segundo a portaria, a Força Nacional vai atuar nas ações de policiamento ostensivo, fazendo o patrulhamento nos perímetros externos dos presídios. A prorrogação foi solicitada pelo governador Wilson Lima, do Amazonas.

Os militares da Força Nacional estão no Amazonas, no apoio à segurança dos presídios, desde janeiro de 2017, após a rebelião de presos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que resultou na morte de 56 detentos.

No dia 11 de dezembro do mesmo ano foi autorizada nova prorrogação.

Em abril do ano passado, o então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, havia assinado portaria prorrogando, mais uma vez, o trabalho da Força Nacional no estado até 1º de janeiro deste ano.