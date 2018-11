Prefeitura de SP suspende rodízio em trecho da Marginal Pinheiros

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta sexta-feira, 16, a suspensão do rodízio municipal de veículos na Marginal do Pinheiros, no sentido da Rodovia Castelo Branco. A medida é válida por tempo indeterminado e exclusivamente no trecho entre a Avenida dos Bandeirantes, na zona sul, e a Ponte dos Remédios, na zona oeste.

Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), a decisão tem o objetivo de “minimizar os transtornos” provocados após um viaduto da Marginal do Pinheiros ceder na quinta-feira, 15. A suspensão permanecerá até a “liberação total da pista”.

Localizado próximo à Ponte do Jaguaré, na zona oeste, o viaduto tem 503 metros de extensão e passa sobre a linha férrea da linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que teve a circulação parcialmente afetada.

