Prefeitura de SP mostra caos no Equador para estimular quarentena; veja

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 23, uma nova (e forte) campanha publicitária para incentivar a adesão à quarentena na capital.

O vídeo, que será veiculado na televisão, internet e distribuído via WhatsApp, mostra o caos em Guayaquil, cidade portuária do Equador que virou símbolo do risco trazido pelo novo coronavírus.

A propaganda traz imagens da população doente, pessoas caídas nas ruas, colapso nos hospitais e caos funerário. “Sem quarentena, muita gente contraiu o vírus ao mesmo tempo e o sistema de saúde não tem como atender a todos”, diz o narrador. A mensagem final da campanha é que “a triste história de Guayaquil não pode se repetir”.

Antes de divulgar a campanha, Covas se solidarizou com a cidade equatoriana e afirmou que essa história “deve servir como exemplo para que a gente possa aprender com o risco que todos nós corremos”.

O prefeito, ainda, citou que São Paulo não pode cometer os mesmos erros de colapso no sistema de saúde e funerário que outras partes do mundo, como Nova York, registraram. “A questão dos enterros dos mortos vítimas dessa pandemia tem sido um desafio”.

Plano de contingência funerária

Covas anunciou, ainda, um plano de contingência funerária para a capital paulista. Já foram liberados 40 milhões de reais em créditos suplementares para as empresas, e a capacidade do atendimento do serviço funerário municipal foi ampliada de 240 para 400 corpos por dia.

“A prefeitura já contratou 220 coveiros para poder dar conta desta nova demanda e quase dobrou o número de carros trabalhando na frota do serviço”, explicou o prefeito.

Ele acrescentou que a prefeitura comprou 38 mil novas urnas e 15 mil sacos reforçados para garantir a segurança no deslocamento dos corpos e adquiriu 3 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) para os funcionários dos cemitérios. A prefeitura também comprou 8 câmaras refrigeradas que podem guardar até mil corpos aguardando sepultamento.

Velórios para casos confirmados ou suspeitos da covid-19 foram suspensos. Para as demais mortes, as cerimônias serão de uma hora com a presença de no máximo dez pessoas. “Construímos, ainda, um centro de logística no cemitério da Vila Formosa”.

De acordo com dados mais recentes, o estado de São Paulo concentra os maiores índices da doença, com mais de 15 mil casos confirmados e 1,1 mil mortes. Apesar da ampliação de 2.000 novos leitos hospitalares, a capital paulista está hoje com 70% de sua capacidade ocupada.

(Com Gilson Garret Jr.)