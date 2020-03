Prefeitura de SP contratará empresa para limpar ônibus com álcool em gel

Com o avanço do coronavírus, a prefeitura de São Paulo decidiu contratar uma empresa de limpeza para desinfetar os ônibus da capital com álcool em gel. A informação foi antecipada por EXAME.

Auxiliares do prefeito Bruno Covas (PSDB) já estão em busca desse serviço. Covas determinou que a higiene dos veículos seja intensificada, uma vez que ainda não há restrições drásticas para a circulação na capital paulista.

Em dias normais, 8,8 milhões de pessoas usam os ônibus de São Paulo. Atualmente, com o avanço do surto da covid-19, já houve uma redução no fluxo, mas Covas quer suspender em até 60% a circulação de pessoas na cidade, com base em orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Decisões serão tomadas de acordo com o avanço da doença”, disse.

Por enquanto, o prefeito afirmou que os ônibus têm sido higienizados com água sanitária não no fim do dia, mas no fim de cada viagem.

Atá agora, São Paulo é o estado com o maior número de casos no Brasil: são 240 pacientes que testaram positivo e já há a confirmação de cinco mortes.