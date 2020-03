São Paulo — A prefeitura de São Paulo determinou na tarde desta sexta-feira 13 o cancelamento de todos os eventos com grande público na cidade.

A decisão foi tomada para conter a transmissão do coronavírus, que no estado de São Paulo já se tornou comunitária, quando não se sabe a origem da doença em novos pacientes infectados. Em todo o estado há 56 casos confirmados.

A restrição é válida por tempo indeterminado e foi assinada pelo prefeito em exercício, Eduardo Tuma, a pedido de Bruno Covas, que está licenciado pelos próximos dias por questões pessoais.

Serão cancelados eventos “governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos e comerciais com concentração próxima de pessoas na cidade”, diz nota da prefeitura. A decisão passa a valer imediatamente.

Para eventos privados, segundo a prefeitura, há uma recomendação para que eles sejam evitados neste momento. Para este fim de semana, no domingo, 15, está previsto o show do Backstreet Boys, no Allianz Parque.

A decisão da prefeitura paulista vai de encontro ao posicionamento do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Ele disse nesta sexta-feira que não há necessidade de fechamento de escolas ou cancelamento de eventos — apesar de o Ministério da Saúde ter feito recomendações no sentido contrário.

“Não há necessidade de fechamento de escolas, cancelamentos de eventos, de situações drásticas. O que há é necessidade de cuidados”, disse o governador. “Estou absolutamente convicto em não agir dessa maneira, não sou governador para tomar atitudes impensadas e sensíveis no tema da saúde, eu ouço e faço o que especialistas indicam”, afirmou também.