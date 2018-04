Prefeito de Salvador decide não disputar governo da Bahia

Brasília – O prefeito de Salvador, ACM Neto, já comunicou a aliados que vai permanecer no cargo e não será candidato ao governo da Bahia. O anúncio oficial deve ser feito ainda nesta sexta-feira, 6.

Líder do DEM na Câmara, o deputado Rodrigo Garcia (SP) confirmou que o prefeito não vai renunciar. O partido deve lançar como candidato a governador o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo.

A decisão de ACM enfraquece a candidatura à Presidência de Rodrigo Maia (DEM-RJ), que ficará sem um palanque forte no Estado e, consequentemente, no Nordeste.

Na noite anterior, aliados apostavam que ACM Neto seria candidato. Ele passou o dia em articulações políticas discutindo a formação da chapa, e iria bater o martelo em uma reunião com a família.

As especulações, no entanto, irritaram ACM, que chegou a mandar um recado pelo Twitter: “Ninguém pode falar por mim nesse momento tão decisivo”.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo no início da semana, ACM tinha dito a pessoas próximas que as chances de permanecer na prefeitura eram maiores do que a de sair.