Prefeito de Ribeirão Bonito é assassinado em estrada de terra em SP

São Paulo – O prefeito de Ribeirão Bonito, Chiquinho Campaner (PSDB), foi assassinado a tiros nesta quinta-feira (26) em uma estrada de terra na zona rural do município, a 262 quilômetros da capital. Ele estava em um veículo da prefeitura acompanhado de seu chefe de gabinete, Edmo Gonçalo Marchetti, e do amigo, Ary Santa Rosa, que foram baleados e estão hospitalizados.

Ninguém foi preso. A polícia investiga a autoria e a motivação do crime. O PSDB de São Paulo divulgou nota em que pediu esclarecimentos das circunstâncias do assassinato. O governador em exercício, Rodrigo Garcia, se solidarizou, em nota, com familiares do prefeito.

Campaner tinha 57 anos e estava no comando da prefeitura dede 2017. No ano passado ele foi alvo de uma denúncia por suposta propaganda pessoal com recursos públicos destinados à publicidade de seu governo.

Uma Comissão Processante chegou a ser aberta para retirar Campaner do cargo mas o pedido de cassação foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Neste ano, uma ação civil pública que tramitava na Justiça pelo mesmo motivo foi arquivada.