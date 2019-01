Prefeito de Duque de Caxias sofre atentado e carro é alvo de tiros

O carro em que estava o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), foi atingido por tiros na tarde de hoje (4), mas o político não se feriu e passa bem.

Segundo a Prefeitura da cidade da Baixada Fluminense, que classificou o incidente como um atentado, o ataque ocorreu na localidade do Cangulo, onde Reis vistoriava obras.

Outro carro, com uma equipe de apoio do prefeito, também foi atingido por disparos. As primeiras informações são de que os disparos também não feriram nenhum dos ocupantes desse veículo.

Washington Reis está em seu segundo mandato não consecutivo como prefeito de Duque de Caxias. Antes de ter assumido em 2017, ele também governou a cidade entre 2005 e 2008. O político também já foi deputado federal e subsecretário estadual de obras metropolitanas, durante a gestão de Sérgio Cabral.