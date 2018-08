São Paulo – Um muro de arrimo de um prédio residencial na Vila Mariana, zona sul da capital, caiu na manhã desta terça-feira, 7. O edifício fica na Rua Dr. Nicolau de Sousa Queiróz, 863. Segundo o Corpo de Bombeiros, oito viaturas trabalham no local do incidente.

O prédio foi esvaziado e a Defesa Civil está a caminho. De acordo com a corporação, as estruturas do edifício foram abaladas e há risco de desabamento.