PR costura apoio à reeleição de Maia para presidência da Câmara

Brasília e São Paulo — O líder do PR na Câmara, o deputado José Rocha (BA), deve anunciar nesta terça-feira (8) a posição oficial da legenda na disputa da presidência da Casa. O Partido Republicano deve apoiar a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ), segundo apurou o Broadcast/Estado.

“O Rodrigo é o que tem a maior viabilidade e isso garante a ele a reeleição”, disse Rocha. Se o suporte do PR se concretizar, serão ao menos cinco legendas favoráveis à recondução de Maia, além do próprio DEM, à presidência da Casa.

Com PSL, PRB, PSD, PPS e DEM, o democrata teria 153 dos 513 deputados. Com o acréscimo da bancada do PR, o número sobe para 186.

A tendência é que o PSDB também acompanhe o grupo. Na semana passada, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que apoia a recondução de Maia e que a bancada federal do partido deve seguir essa tendência majoritariamente. Caso o apoio do PSDB se concretize, seriam 215 votos.

Mesmo com o apoio oficial da legenda a Maia, o candidato pelo PR, o deputado Capitão Augusto (PR-SP), vai manter sua candidatura.

“Se isso acontecer (apoio do PR a Maia), já era algo esperado e eu mantenho minha candidatura de toda forma”, afirmou ao Broadcast/Estado.

O líder do partido terá uma conversa com Augusto antes do anúncio oficial para tentar que ele retire sua candidatura. “Eu vou conversar com ele e apelar para se juntar à candidatura do Maia”, disse Rocha.

Enquanto isso, Rodrigo Maia está em campanha pelos Estados nesta semana para angariar mais apoio à sua recondução. No sábado, ele esteve em Goiânia, com o governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM-GO), que afirmou apoiar o colega e que vai trabalhar em prol de sua campanha.