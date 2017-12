PP volta a comandar a Secretaria de Habitação

Igor Gadelha, do Estadão Conteúdo

Brasília – Dono da terceira maior bancada na Câmara, com 46 deputados, o PP terá não só o comando do Ministério das Cidades como o controle da secretaria da pasta com maior orçamento: a de Habitação.

Com R$ 6,2 bilhões previstos para o próximo ano, a secretaria é responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), principal vitrine do ministério.

O novo titular da secretaria, cujo nome ainda não foi definido, substituirá a arquiteta e urbanista Maria Henriqueta Alves, que assumiu o cargo após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Procurado, Alexandre Baldy, ministro das Cidades, disse que não iria comentar o assunto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.