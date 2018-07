Poupatempo alerta para golpe na internet que já fez 40 vítimas

São Paulo – O Poupatempo informou nesta quarta-feira, 18, que está tomando providências jurídicas contra um site que vem dando um golpe eletrônico desde quinta-feira, 12, já tendo feito mais de 40 vítimas.

O site especializado em serviços de despachante online oferece serviços relacionados a documentos oficiais do Estado, como RG e CNH, e induz as vítimas a pagarem falsas taxas bancárias de até R$ 68,00.

O Poupatempo destacou que “não cobra taxa de agendamento, mas o site cobra por esse serviço, utilizando uma página que imita a da central de serviços públicos de São Paulo, criada há 20 anos pelo ex-governador Mario Covas para desburocratizar o serviço público no Estado e eliminar despachantes a intermediação de despachantes”.

“A Prodesp, estatal de processamento de dados que gerencia 73 postos Poupatempo no Estado, já tirou do ar outras páginas que tentam lucrar com o uso indevido da marca oficial.”

Na última quinta, 12, unidades do Poupatempo começaram e receber usuários que relatavam ter pago taxas inexistentes ou acima do valor oficial em um site de serviços de cartório em geral – despachante online.

Apesar do alerta à população divulgado pelo Poupatempo no mesmo dia, mais de 40 vítimas já procuraram os postos da central de serviços públicos entre quinta e esta quarta, 18.

Em nota, o Poupatempo observou que “orienta as vítimas a registrarem Boletim de Ocorrência sobre o crime eletrônico”.

O Poupatempo reforça que todas as informações e orientações para atendimento estão no site oficial www.poupatempo.sp.gov.br. Ou no aplicativo SP Serviços, que reúne todos os serviços de governo eletrônico do Estado de São Paulo.